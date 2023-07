La Roma le tenta tutte e rimane forte su Renato Sanches. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tramite Twitter, Tiago Pinto sarebbe in pressing per convincere il PSG a cedere il giocatore in prestito. Il centrocampista ha le caratteristiche ideali che servono a Mourinho per rinforzare il centrocampo giallorosso. Pinto insisterà per un prestito oneroso e un diritto di riscatto a circa 13 milioni di euro. L’unica cosa che resta da fare è convincere il PSG. Il club parigino vorrebbe accettare una formula che preveda l’obbligo di riscatto.

AS Roma, insisting for Renato Sanches as expected – it was in José Mourinho plans since last week. Roma are hoping for PSG to allow Renato to leave on loan. 🇵🇹

Negotiations will continue in the next days but it's up to PSG. Mourinho wants Renato. pic.twitter.com/ffF5kiFgS6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023