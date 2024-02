La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista della sfida d’andata dei playoff di Europa League contro il Feyenoord. Daniele De Rossi ritrova Chris Smalling in gruppo con il resto della squadra. A due giorni dalla trasferta olandese, si rinforza la retroguardia giallorossa, in attesa dell’imminente rientro nella Capitale di N’Dicka, fresco campione della Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Lo riporta Filippo Biafora.

