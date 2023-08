Come riportato dal Corriere dello Sport e da Il Tempo, la Roma segue per l’attacco Lucas Beltran del River Plate. Sul giocatore classe 2001, anche la concorrenza del Milan di Pioli e della Fiorentina di Italiano. Doppio passaporto, argentino e italiano, ha messo a referto 16 gol in 33 partite (un gol ogni 126′) e 3 assist. L’attaccante ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2025.