Corriere dello Sport (R. Maida) – L’ultimo ballo in territorio portoghese, poi il rientro. La Roma si avvia a concludere il soggiorno in Algarve: domani sera a Faro (ore 20.45 Italiane) affronterà la squadra locale, il Farense, che come l’Estrela è appena salito nella Primeira Liga. Appuntamento allo stadio Sao Luis, che dista meno di 6 chilometri dall’aeroporto dal quale la squadra decollerà subito dopo la partita per tornare in Italia.

Ieri la squadra si è allenata al mattino allo stadio di Albufeira: a seguire I giocatori hanno goduto di qualche ora completamente libera, con l’unico obbligo di ripresentarsi in albergo entro la mezzanotte. Tra bagni di sole e gite in barca, ognuno ha seguito i propri gusti e le proprie inclinazioni per trascorrere il tempo, dividendosi in gruppetti. La sera poi cena di squadra con vista oceano. Oggi, vigilia di partita, allenamento alle 17.

Infortunato è sempre Solbakken, che continua a lavorare a parte per il problema muscolare rimediato nell’amichevole contro il Latina. Salterà anche la partita di Faro, a differenza di Mancini che ha riportato una piccola frattura al naso ma non ha perso neanche un minuto di allenamenti e ha giocato anche il secondo tempo del test di sabato scorso contro l’Estrela: per la prima di campionato ci sarà certamente, nel terzetto difensivo completato da Smalling e Llorente. Quest’ultimo parte davanti a N’Dicka nelle gerarchie tecniche.

Resta da capire se l’allenatore vorrà dare un’altra occasione a Belotti, che può finire sul mercato insieme a Ibañez e a Karsdorp. Altrimenti rivedremmo la Roma con El Shaarawy centravanti, Dybala a girare per il campo in cerca di ispirazione e la coppia di mezzali composta da Aouar e Pellegrini a gestire i tempi di gioco. Ballottaggio Spinazzola-Zalewski a sinistra: sarà una costante della stagione.