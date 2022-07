Mercato, la Roma resta su Solbakken. Knutsen: “Non venderemo nessuno fino al 1° agosto”

Domenica era a Roma, ma per il prossimo, breve, futuro Ola Solbakken non sembra destinato ad unirsi alla squadra di Mourinho. In un’intervista rilasciata a Tv2, Kjetil Knutsen ha parlato del mercato del Bodo/Glimt: “Non venderemo giocatori fino al 1° agosto”, ha detto il tecnico.

L’allenatore ha poi commentato l’assenza del classe 1998, in scadenza di contratto, alle ultime sedute di allenamento: “Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Quindi oggi non c’era perché doveva prendersi cura del suo corpo e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì“.