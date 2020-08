Mercato, la Roma respinge l’offerta del Tottenham per Zaniolo: il giocatore non è tra i cedibili

La Roma blocca Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è inevitabilmente presente nelle cronache di calciomercato nazionali ed europee, visti il talento e la giovane età, ma a Trigoria non vogliono privarsene. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, il Tottenham di Mourinho ha formulato oggi un’offerta alla Roma per Zaniolo, ma la proposta è stata seccamente respinta. La nuova proprietà ha tolto il giocatore dalla lista dei cedibili.

#Mourinho wants #Zaniolo. #Tottenham today have an official contact in Rome with #AsRoma and their offered was rejected.

AsRoma aren't now keen on selling Zaniolo.

AsRoma have acquired new owners and they removed Zaniolo from the transfer list. No chance. @SkySport#THFC #COYS pic.twitter.com/W33LYHpXlb

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 27, 2020