La Roma prepara l’assalto al suo prossimo centravanti, che secondo quanto riporta Sky Sport è stato individuato in Belotti. Secondo quanto riporta l’emittente televisiva, la Roma sta strutturando un’offerta concreta per il gallo, per un valore intorno ai 15 milioni di euro. Offerta ritenuta giusta in considerazione del fatto che l’ex Palermo è in scadenza nel 2022.