Mercato, la Roma potrebbe chiudere per Frattesi già in settimana

Davide Frattesi potrebbe firmare con la Roma già entro questa settimana. Secondo quanto riporta calciomercato.com il calciatore prenderà un volo per la Capitale al termine di Germania-Italia, sfida valida per la quarta giornata del girone di Nations League. La distanza tra la richiesta del Sassuolo e l’offerta di Pinto si è assottigliata: nell’affare da 30 milioni i giallorossi vorrebbero inserire alcuni giovani come contropartita (Volpato, Tripi o Felix), oltre alla percentuale del 30% sulla futura rivendita che spetta proprio alla Roma. Un’uscita complessiva di quindi circa 15-16 milioni, con il calciatore che guadagnerà circa 2 milioni a stagione.

La conferma arriva anche da Sky Sport: la prossima settimana ci sarà un incontro con l’agente del giocatore, Beppe Riso, per riportare Frattesi a casa.