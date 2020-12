Mercato, la Roma pensa al giovane Frimpong per la corsia di destra

Non è una novità: la Roma è alla ricerca di un terzino destro. Nelle scorse settimane il nome circolato insistentemente è stato quello di Bryan Renolds, terzino destro del Dallas. I giallorossi non hanno però ancora trovato un accordo con il calciatore e il suo entuourage, nonostante abbia raggiunto l’intesa per il suo cartellino: 7.5 milioni più 15% sulla futura rivendita. Il giovane talento sembrerebbe aver rifiutato l’offerta, ritenuta inadeguata per accettare.

Ecco che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Fonseca avrebbe un’altra preferenza per la corsia di destra: si tratta di Jeremie Frimpong classe 2000 attualmente in forza al Celtic. Il terzino destro olandese, dotato di ottima velocità e buona progressione palla al piede, è monitorato da Marco Abreu, l’agente del tecnico portoghese. Inoltre il calciatore può essere schierato sulla linea dei centrocampisti e poter essere utile nel 3-4-2-1 dell’allenatore. La Roma dunque proverà l’assalto a gennaio, sperando in qualche uscita.