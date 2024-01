La Roma cerca rinforzi sul mercato nonostante le grandi difficoltà portate dai paletti del FFP. Le uniche operazioni in entrata possono essere con la formula del prestito, oppure prima bisogna fare cassa. Uno dei nomi per migliorare la squadra a disposizione, come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, è quello di Oriol Romeu del Barcellona. Il centrocampista potrebbe arrivare in prestito nella Capitale, ma solo in caso di partenza di Renato Sanches.