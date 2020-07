La Roma continua a lavorare per la permanenza di Chris Smalling. La situazione è complessa, infatti come riporta Sky Sport attualmente tra l’offerta dei giallorossi e la richiesta del Manchester United ballano circa 5 milioni. Infatti i capitolini sono disposti ad arrivare a 15 milioni di euro, i Red Devils ne chiedono 20. L’inglese è un pilastro fondamentale per Fonseca che lo vorrebbe schierare anche in Europa League col Siviglia. La trattativa resta aperta e si attendono novità prossimamente.