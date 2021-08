Mercato, la Roma lavora per il post Dzeko. Sogno Icardi, sondaggi per Scamacca, Lacazette e Seferovic

Edin Dzeko sembra sempre più vicino all’Inter e la Roma è al lavoro per trovare un sostituto del bosniaco. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nome che metterebbe tutti d’accordo, allenatore, società e tifosi, è quello di Mauro Icardi. I rapporti con il PSG sono buoni e l’argentino sa che con l’arrivo di Messi a Parigi troverebbe poco spazio. Il problema è il costo, sia del cartellino che dell’ingaggio: il club francese due anni fa lo ha pagato oltre 70 milioni e percepisce 9 milioni a stagione. Una soluzione potrebbe essere il prestito biennale, con riduzione dello stipendio da parte di Icardi. Sono stati fatti anche altre nomi, che però scaldano meno. Uno è quello di Scamacca, cresciuto nel vivaio giallorosso, di proprietà del Sassuolo. Sondaggi anche per Seferovic del Benfica (proposto da Ramadani), Azmoun dello Zenit e Lacazette dell’Arsenal. I rapporti con il club inglese però, dopo la trattativa sfumata per Xhaka, sono ai minimi storici, e il calciatore vorrebbe disputare la Champions League.