Mercato, la Roma ha un precontratto di massima con Allegri. I dettagli

La panchina di Fonseca non sembra essere ancora al sicuro. Per il momento i Friedkin avrebbero scelto di trattenere il tecnico portoghese, ma per la prossima stagione non è da escludere che si cambi.

Come riportato da calciomercato.it infatti, il club giallorosso avrebbe già trovato il sostituto di Fonseca e sarebbe proprio Massimiliano Allegri, con il quale pare esserci un precontratto di massima per cinque milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Il tecnico italiano avrebbe rifiutato altre offerte tra cui quella del Napoli e del Chelsea.