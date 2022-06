Mercato, la Roma ha deciso: Solbakken per Perez. Sullo spagnolo c’è anche l’Udinese

Avvicendamento sulla fascia destra della Roma. Tiago Pinto e José Mourinho hanno deciso: dentro Ola Solbakken, fuori Carles Perez. L’ala norvegese rimane tra gli obiettivi osservati attentamente dai radar di Trigoria, da dove uscirà lo spagnolo. L’ex canterano è destinato a lasciare la Capitale dopo due stagioni.

Due le strade che si aprono per il futuro: rimanere in Italia o tornata in Spagna. In Serie A si registra sempre l’interesse dell‘Udinese, cui è stato accostato già nelle passate sessioni di mercato. In Patria, invece, ci sono due club pronti ad accoglierlo. Lo riporta il Corriere dello Sport.