Matic? Non basta. La Roma continua a lavorare per consegnare un centrocampo di qualità e quantità a Mourinho. Dopo l’arrivo del serbo, il club giallorosso sta sondando altri profili. Quello in cima alla lista dei desideri è Houssem Aouar. Sono state chieste informazioni al Lione per il classe 1998. In questa stagione in Ligue 1, Aouar ha totalizzato 36 presenze in campionato e 6 gol. Lo riporta gianlucadimarzio.com.