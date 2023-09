In vista della gara in programma domenica tra Torino e Roma, domani si terrà la conferenza stampa di mister Juric. L’incontro con i media avrà luogo allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 16. La squadra Granata arriva alla sfida con 7 punti in classifica e dalla vittoria per 0-3 contro la Salernitana. I giallorossi invece sono tornati oggi dalla trasferta in Europa League contro lo Sheriff, dove gli uomini di Mourinho hanno guadagnato i tre punti imponendosi per 1-2 con le reti di Paredes e Lukaku.