La Roma ha le idee chiare: serve un cambio nella porta giallorossa per il prossimo calciomercato. Non solo Meret e Falcone per difendere i pali nella stagione 2024/25. Stando a quanto riportato da calciomercato.it la Roma guarda anche a Zetterer, estremo difensore del Werder Brema. Oltre alle qualità tecniche specifiche del ruolo, Zetterer è considerato tra i migliori della Bundesliga nell’impostazione del gioco con i piedi.