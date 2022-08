Mercato, la Roma avvisa il Bologna: Shomurodov parte solo con l’obbligo di riscatto

Tiago Pinto ha parlato: prestiti sì, ma solamente con obbligo di riscatto. Il Bologna è avvisato. I rossoblù sono interessati a Eldor Shomurodov. Il club emiliano, sfumato Lucca, passato all’Ajax, ha immediatamente virato sull’uzbeko, invisibile a Mourinho e pronto a rilanciarsi in una destinazione gradita.

Per raggiungerla serve però che la società del presidente Joey Saputo, che a capo del mercato ha messo l’ex Atalanta Sartori, faccia un passo in avanti. Tradotto: il prestito, modalità su cui è stata impostata l’operazione, va bene alla Roma. Ciò che non va a genio a Pinto è la formula completa: con l’obbligo, legato a presenze e/o obiettivi di squadra, Shomurodov potrà vestire rossoblù.