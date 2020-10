La Fiorentina punta tantissimo su Vlahovic tanto da rifiutare diverse offerte in estate, alcune di queste anche molto ricche. Parliamo di quella della Roma che era pari a ben 40 milioni di euro attraverso un’impalcatura in stile Chiesa-Juventus: prestito con riscatto. I Viola hanno rifiutato, così come hanno rispedito al mittente il prestito del Verona e i 30 milioni del Borussia Dortmund. Lo riporta La Nazione.