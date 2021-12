Mercato, la Roma ad un passo da Maitland-Niles: i dettagli

La Roma è ad un passo da Ainsley Maitland-Niles, centrocampista dell’Arsenal. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’operazione si può chiudere con un prestito con diritto di riscatto per la Roma.

AS Roma are in advanced talks to sign Ainsley Maitland-Niles on loan with buy option from Arsenal, as confirmed by @DiMarzio. 🔴🤝 #ASRoma #AFC

Negotiations ongoing – talks opened few days ago as reported on last @podcastherewego episode on Thursday. 🇮🇹

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2021