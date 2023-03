Edoardo Bove è finito nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista giallorosso è finito nel mirino della Viola per rinforzare il centrocampo. Il classe 2002, impegnato nelle partite con l’Italia Under 21, è stato visionato da Nicolas Burdisso a Reggio Calabria in occasione dell’amichevole contro l’Ucraina. Sul giocatore, cresciuto nel vivaio della Roma, c’è l’interesse forte del Sassuolo che in estate proverà l’affondo.