Mercato, Pinto alza l’offerta per Scamacca. Il West Ham prende tempo

Gianluca Scamacca insegue il desiderio di approdare alla Roma. Il desiderio dell’attaccante è sempre stato il ritorno nella Capitale. Pinto sta cercando di accontentarlo. Ecco che, come riportato da Calciomercato.com, la Roma in queste ore alzerà l’asticella aumentando la cifra del prestito oneroso e forte della spinta dell’attaccante che in giallorosso potrebbe rivalutarsi anche in ottica futura. Il West Ham prende tempo, ma vorrebbe spuntare almeno l’obbligo legato alla qualificazione in Champions. Pinto intanto tiene d’occhio sempre Morata e Taremi, ma rimangono in secondo piano.