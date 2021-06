Per Filip Kostic si prospetta un duello tra Roma e Lazio. Come riportato da Gianluca Di Marzio durante il programma di calciomercato, l’esterno dell’Eintracht piace molto a Mourinho e i contatti sarebbero già stati avviati. La chiusura non è prevista a breve perchè i giallorossi, prima, devono sfoltire la rosa. La società cercherà di prenderlo a circa 15 milioni di euro.