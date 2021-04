Mercato, Koopmeiners conferma l’interesse della Roma – VIDEO

La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi aveva riportato di un incontro tra Tiago Pinto e gli intermediari di Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 di nazionalità olandese, in forza all’AZ Alkmaar. In seguito alla vittoria per 1-0 sul Willem II, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ad ESPN NL in merito all’interesse della Roma nei suoi confronti. Queste le sue parole:

“C’è interesse da diverse parti. Chi, cosa, dove, lo vedrete tutti. Certo è sempre bello essere apprezzati, ma penso che abbiamo ancora una bella battaglia da portare avanti qui con l’AZ”.