Rick Karsdorp non è più molto convinto di lasciare la Roma in direzione Genoa e mette a rischio anche il buon esito dell’operazione De Sciglio. Nelle ultime ore l’olandese ha manifestato la volontà di provare a giocarsi le sue chances in giallorosso e senza la sua cessione il club capitolino non potrebbe investire sull’ex Milan. Lo riporta Goal.com