Mercato, Juventus su Reynolds: potrebbe essere girato al Benevento

Il futuro di Bryan Reynolds si tinge di giallorosso. Non quello della Roma, bensì quello del Benevento. Dopo l’offerta di 7,5 milioni di dollari, la Juventus è infatti molto vicina al terzino di Dallas. Ma sorge un problema. La formazione di Andrea Pirlo – ora distante tre punti dalla Roma di Fonseca, con una partita (Napoli) da recuperare – non dispone di caselle per extracomunitari.

Paratici sta cercando qualche società disposta ad ospitare sino a giugno il 2001. La soluzione, però, è presto trovata. A tendere inizialmente la mano era stato il Cagliari, al quale ora si unisce il Benevento. I campani, infatti, hanno a disposizione un posto da assegnare ad un giocatore extracomunitario e – in attesa di recuperare Letizia – potrebbero optare per il prestito sino a giugno del giovane statunitense. A riportarlo è il Corriere dello Sport.