Mercato, Juric su Kumbulla: lo vorrebbe al Torino

Marash Kumbulla è fuori dai piani di Mourinho, ma non da quelli di Juric. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’allenatore che lo ha già avuto e valorizzato a Verona lo prenderebbe senza pensarci su anche al Torino. Il difensore formerebbe la coppia centrale con Bremer, ma prima i granata dovranno piazzare Izzo. Nei prossimi giorni i gialloblù potrebbero contattare il club giallorosso per intavolare la trattativa vera e propria, l’intenzione di Vagnati è quella di ottenerlo in prestito con diritto di riscatto. Alla Roma il prestito andrebbe bene, ma con l’obbligo e un riscatto fissato a 10-12 milioni.