Mercato, Juan Jesus offerto al Genoa

Il Genoa è alla ricerca di rinforzi in difesa e starebbe pensando ad un ex Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Juan Jesus sarebbe stato offerto al Grifone per la prossima stagione. Il brasiliano ha appena lasciato la Capitale dopo aver dedicato ai colori giallorossi una toccante lettera ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. La prossima stagione potrebbe vestire la maglia rossoblù, e ritrovare i capitolini, ma stavolta da avversario.

#JuanJesus e Federico #Fazio non faranno parte dell’#ASRoma targata Mourinho: il brasiliano (in scadenza a giugno) è stato offerto al #Genoa, mentre l’argentino (scadenza 2022) è stato proposto al #Verona (piace molto a Di Francesco ma ha ingaggio alto). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 11, 2021