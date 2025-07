Si sono momentaneamente fermati da circa 15 giorni i lavori legati agli scavi archeologici nell’area destinata al futuro Stadio della Roma a Pietralata. Come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, lo stop è legato a due fattori cruciali per l’avanzamento delle operazioni: da un lato, l’attesa della perizia tecnica sulla presenza del cosiddetto “bosco” urbano nell’area individuata; dall’altro, la mancata consegna ufficiale dell’area ex Autoricambi alla società AS Roma.

Secondo quanto trapela da fonti vicine al progetto, la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve. I sondaggi archeologici — attualmente sospesi — potrebbero riprendere nei prossimi giorni, proprio a partire dall’area dell’ex Autoricambi, che rappresenta uno degli snodi chiave per la cantierizzazione dell’intero impianto.