Juan Jesus è con le valigie in mano. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano, che in stagione non ha trovato spazio in squadra e ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Fonseca, è ai saluti con i giallorossi e il Cagliari potrebbe inserirsi. Juan Jesus ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 2021, ma un’offerta del presidente del club sardo, Tommaso Giulini, potrebbe portarlo lontano dalla Capitale prima del previsto.