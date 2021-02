Juan Jesus e la Roma sono destinati a separarsi. Il difensore ha deciso di restare in giallorosso anche nell’ultima sessione di mercato, nonostante non rientri da tempo nei quadri tecnici di Fonseca.

Come riportato da calciomercato.com, l’ex Inter prima di lasciare Trigoria aspetterà la scadenza del contratto a giugno. Tra le ipotesi, anche un ritorno in Brasile. Il difensore quest’anno compirà 30 anni e avrebbe la possibilità di proseguire la sua esperienza in Italia.