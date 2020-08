Il suo approdo al Cagliari fatica ad arrivare e quindi Juan Jesus rimane ancora sul mercato in cerca di una nuova squadra. Il suo agente, nelle ultime ore, ha smentito ogni partenza da Roma “Sta molto bene alla Roma e ha un contratto in essere” ma, secondo Sky Sport, la Premier League si è interessata al difensore brasiliano. E’ il Leicester che ha messo nel mirino Jesus e che in queste ultime ore ha sondato il terreno per il numero 5 romanista.