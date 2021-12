Mercato, interesse per Maitland-Niles dell’Arsenal

La Roma è pronta per tuffarsi nel mercato per dare i giusti rinforzi a José Mourinho. Uno di questi potrebbe arrivare dalla Premier League. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia c’è un nuovo nome sul taccuino di Pinto ed è quello di Ainsley Maitland-Niles. L’esterno dell’Arsenal è pronto a lasciare i Gunners a gennaio, ma forse no l’Inghilterra. Su di lui c’è anche l’Everton. Si può prendere in prestito con diritto di riscatto.

