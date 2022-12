Man mano si fa sempre più vicina la sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com l’interesse della Roma si è posto su: Rayyan Baniya, difensore centrale del Karagumruk. Il prezzo del giovane classe ’99 va tra i 5 e i 7 milioni di euro. Sulle sue tracce in Italia non ci sarebbe solo la squadra giallorossa ma anche il Torino, mentre la concorrenza all’estero è da parte del Galatasaray e Fenerbahce in Turchia.