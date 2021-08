Mercato, interesse di Lille e Marsiglia per Nzonzi: Sampaoli ha parlato già col giocatore

La Roma sta facendo di tutto per cedere Steven Nzonzi e in queste ultime ore di mercato potrebbe davvero accadere qualcosa. Come riportato da Santi Aouna, giornalista di FootMercato, sul centrocampista ci sono due club di Ligue 1: Lille e Marsiglia. Addirittura il mister dei provenzali, Jorge Sampaoli, avrebbe già parlato col calciatore, ma il club deve prima cedere e poi comprare. Da non sottovalutare anche l’Al Rayyan.

