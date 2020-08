Mercato, incontro Roma-Inter nelle prossime ore: Kolarov sempre più verso Milano

Tutta in discesa la strada che porta Kolarov all’Inter. Il difensore serbo, come riporta Sky Sport, sarebbe pronto a vestire la maglia nerazzurra e l’affare potrebbe realizzarsi in poche ore. Il nuovo agente del calciatore, Alessandro Lucci, ha trovato un accordo con l’Inter per l’ingaggio dell’ex Manchester City e nelle prossime ore Marotta avrà un incontro con la Roma per chiudere. La società interista è fiduciosa sull’approdo del 35enne che porterebbe ulteriore esperienza al reparto difensivo voluto da Conte.