Mercato, incontro concluso tra Pinto e l’entourage di Abraham: parti aggiornate a domani

La Roma continua a spingere forte per Tammy Abraham. L’incontro tra il general manager Tiago Pinto e l’entourage del giocatore si è concluso nel tardo pomeriggio. Le parti, come riportato da Roberto Maida del Corriere dello Sport, si sono aggiornate a domani, quindi bisognerà ancora aspettare per capire la decisione finale. Il dirigente giallorosso rimarrà comunque a Londra per provare a chiudere e per le altre operazioni.

