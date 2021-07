Mercato, incontro a Trigoria tra Pinto e l’entourage di Darboe per il rinnovo

Potrebbe essere oggi il giorno del rinnovo di Ebrima Darboe. A Trigoria è andato in scena questa mattina un incontro tra l’entourage del giocatore e Tiago Pinto. Il prolungamento a meno di sorprese sarà sulla base di un contratto di quattro anni con ingaggio a salire: 500mila euro il primo anno con adeguamento ogni stagione. Contro la Triestina in amichevole non ha giocato per un affaticamento muscolare che ha spinto Mourinho e lo staff a non rischiarlo, ma già nelle prime settimane di ritiro ha convinto lo Special One. Lo riporta il Corriere dello Sport.