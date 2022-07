La Roma cerca di sfoltire la rosa, partendo dagli esuberi. Tra questi figura anche Gonzalo Villar, sul quale negli ultimi giorni si era manifestato l’interesse del Monza. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è in corso un incontro a Milano tra la squadra neopromossa e la Roma per discutere del futuro del calciatore spagnolo, che non è stato convocato con il resto della squadra per il ritiro in Portogallo.