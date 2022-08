Mercato, in giornata incontro tra la Roma e l’entourage di Belotti: c’è l’accordo, si limeranno gli ultimi dettagli

L’accordo c’è. La Roma e Andrea Belotti hanno raggiunto un punto d’intesa. L’ex capitano del Torino è promesso sposo dei giallorossi. Il Gallo firmerà un contratto da tre milioni di euro, bonus inclusi, per tre anni. Il contratto è in via di definizione. In giornata il club e l’entourage del 28enne si incontreranno per perfezionare gli ultimi dettagli, poi arriverà la fumata bianca che permetterà al centravanti di raggiungere Mourinho. L’ufficialità arriverà però solamente quando ci sarà una cessione in attacco. A lasciare sarà Eldor Shomurodov, destinato al Bologna. Anche lui oggi si incontrerà con il nuovo club. Le pedine offensive si muovono. Lo scrive tuttomercatoweb.com.