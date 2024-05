La stagione giallorossa volge al termine e l’unica certezza sono sempre stati loro: i tifosi romanisti. Sono 1.701.392 le presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League a sostenere la squadra. Il club con una nota ufficiale ringrazia tutti i suoi sostenitori:

Avete cantato, tifato, avete amato questi nostri colori da ogni angolo dello Stadio Olimpico. Avete sostenuto la squadra in ogni momento della stagione, con qualsiasi risultato.

Ecco perché, questa volta, è l’AS Roma a ringraziare voi, tifosi romanisti.

Una passione gigantesca

E grazie ve lo diciamo 1.701.392 volte, tante quante sono state le presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Grazie a voi, abbiamo centrato un primato assoluto da quando l’Olimpico ha la capienza attuale. Per Roma-Genoa, che contava, certo, ma forse un po’ meno di altre sfide, come quelle contro le big storiche, come il Derby e come la semifinale con il Bayer, siete venuti a sostenerci in 67.334.

L’occupancy rate relativa ai settori dedicati ai romanisti, ossia il rapporto tra le sedute occupate e la capienza dello Stadio, è stata del 99%!

Sono cresciuti gli abbonati – sono stati 40mila (+4000 rispetto alla stagione 22-23) – e in particolare sono aumentati gli abbonati Under 16 (+35%) e quelli Under 25 (+12%). Per quanto riguarda i biglietti del singolo match, fa registrare un +5% anche il dato sui tagliandi Under 16.

Perché quello per la Roma è un amore senza età.

Un amore che presto potrete rinnovare…”

asroma.com