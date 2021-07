Mercato, in attacco si pensa a Azmoun: sfida con un club estero

La Roma posa l’attenzione su Sardar Azmoun. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nel corso di Calciomercato – programma in onda su Sky Sport – i giallorossi starebbero pensando al centravanti dello Zenit San Pietroburgo per il reparto offensivo.

La trattativa – che è già stata approvata da Mou – non è delle più semplici. Sul classe ’95 c’è anche il Bayer Leverkusen. Il club tedesco offre 18 milioni, mentre la società capitolina tenta l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Azmoun, 26 anni, nello scorso campionato ha realizzato 19 reti in 24 presenze. Ha anche servito 6 assist. Ha anche disputato 4 presenze in Champions League.