Riccardo Calafiori vede il suo futuro tinto di giallorosso. Dopo il gol contro lo Young Boys, il suo primo in maglia Roma, arriva la formalizzazione del suo nuovo contratto. Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia il rinnovo del giovane esterno sarà fino al 2023 più due anni di opzione. In arrivo l’annuncio.

#Calafiori–#Roma: in arrivo annuncio del rinnovo. Contratto fino al 2023 più due anni di opzione — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 15, 2020