Mercato, il Vicenza di Balzaretti vuole Zalewski: no della Roma

Insidiatosi da poco alla scrivania di direttore sportivo del Vicenza, Federico Balzaretti guarda alla Roma per rinforzare la rosa. L’ex terzino giallorosso per il mercato di gennaio ha infatti come prima scelta un gioiellino di Trigoria.

Stando a quanto riportato da Trivenetogoal, i biancorossi sono fortemente interessati a Nicola Zalewski. La Roma ha però detto no. I veneti non sono gli unici interessati in cadetteria: Zalewski è infatti bramato da altre cinque squadre. Dalla Capitale, però, la risposta è chiara. Almeno per ora.