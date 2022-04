Mercato, il Valencia vorrebbe riportare Carles Perez in Spagna

Carles Perez potrebbe tornare in Spagna. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il Valencia vorrebbe riportarlo in patria e il suo è uno dei nomi che stanno seguendo con maggiore interesse per la prossima stagione. La Roma ha già avviato i contatti con il club spagnolo per Gonçalo Guedes, profilo richiesto espressamente da Mourinho per rinforzare il reparto avanzato, anche se le due operazioni, seppur parallele, resterebbero slegate. Carles Perez ha da poco cambiato procuratore, passando alla scuderia di Leaderbrock, che vanta talenti del calibro di Pedri e Ferran Torres.