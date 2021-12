Mercato, il Valencia punta al prestito di Villar per gennaio

Il mercato è alle porte e le voci sui possibili addii cominciano a farsi più insistenti. La Roma vuole sistemare la rosa cercando di trovare occasioni soprattutto a centrocampo dove, secondo Mourinho, mancherebbe il ricambio. Gli indiziati principali a fare le valigie sono Amadou Diawara e Gonzalo Villar. Proprio quest’ultimo, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sarebbe un obiettivo del Valencia per gennaio. Il numero 8 giallorosso ha già militato nel Valencia tra il 2015 e il 2018 e il club starebbe pensando a riportarlo al Mestalla con la formula del prestito fino a fine stagione. Sarebbe un’operazione sulla quale la Roma avrebbe comunque l’ultima parola per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, con la concorrenza del Siviglia e del Betis da battere.

Carles #Perez and Gonzalo #Villar could return to La Liga in January. #ASRoma have already 2 requests on loan for them: #Cadiz want the winger, while the midfielder is a #Valencia’s target. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2021