Mercato, il Sassuolo pensa di abbassare le richieste per Frattesi

La trattativa per Davide Frattesi tra Roma e Sassuolo va avanti da diverse settimane. La situazione è sempre la stessa: i neroverdi fanno un prezzo, i giallorossi un altro e da lì non si smuove nulla. La differenza tra club c’è anche se non è molto ampia (si parla di circa 6 milioni di euro). Una svolta potrebbe arrivare nelle ultime ore. Come riportato da Il Tempo il Sassuolo sta pensando di abbassare le richieste andando incontro alle esigenze del giocatore, che vuole tornare alla Roma, e a quelle dei giallorossi.