Già lo scorso anno aveva convinto tutti, ora ancora di più. Henrikh Mkhitaryan continuerà ad essere un perno della Roma anche per il prossimo anno. Come riporta il sito de La Gazzetta dello Sport il rinnovo è veramente una pura formalità e potrebbe arrivare anche prima di Natale. Sarà prolungato per un altro anno, quindi fino al 2022.