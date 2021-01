Mercato, il Rennes dice no: rifiutata l’offerta della Roma per Soppy

Il Rennais dice no. Il club francese ha infatti rispedito al mittente l’offerta della Roma per Brandon Soppy, terzino destro classe 2002. Come riportato da Eurosport Francia, il club giallorosso aveva messo sul piatto 4 milioni di euro più il 20% di determinati bonus. I Rossoneri ritengono Soppy uno dei perni della squadra di Julien Stéphan, attualmente quarta in Ligue 1. Sulle tracce di Soppy c’è anche il Borussia Dortumund.

Per il ruolo dell’esterno basso sulla corsia di destra aumenta così la candidatura di Gonzalo Montiel. Il terzino del River Plate è da tempo osservato da Tiago Pinto. Il nuovo general manager giallorosso – il cui arrivo nella Capitale è atteso a giorni – lo ha infatti studiato anche per il Benfica.