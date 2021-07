Mercato, il Rennes ha chiesto informazioni per un possibile prestito di Olsen: no della Roma. Il Lille rimane alla finestra

La Francia sembra essere nel futuro di Robin Olsen. Il portiere svedese interessa infatti a due club d’Oltralpe. È noto l’interesse del Lille, ma nelle ultime ore si è inserito anche il Rennes. Come riporta Gianluigi Longari di Sportitalia, i rossoneri avrebbero chiesto informazioni per un possibile prestito. L’ipotesi però è stata spenta sul nascere dal no del club capitolino. In pole position per Olsen rimane quindi il Lille.

